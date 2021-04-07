2. Lig: Kocaelispor: 1 - Anagold 24Erzincanspor: 2

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Mehmet Semih Güçlü, Yusuf Şimşek, Ferhat Çalar
Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam, Batuhan Er (Dilaver Güçlü dk. 85 ?), Murat Cem Akpınar (İrfan Başaran dk. 89 ?), Semih Karadeniz, Yılmaz Özeren (Yiğitali Bayrak dk. 46), Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Mesut Özdemir, Burak Süleyman (Tahir Babaoğlu dk. 73), Bahattin Köse (Benhur Keser dk. 46)
Anagold 24Erzincanspor: Murat Demir, Abdullah Balıkuv, Yunus Emre Çakır, Ahmet Kaan Ergün, Niyazi Batuhan Salman (Mehmet Kuruoğlu dk. 90+4 ?), Muhammed Samed Karakoç, Uğurcan Bekçi (Uğur Daşdemir dk. 68), Mustafa Ethem Erboğa (Ozan Papaker dk. 80 ?), Hakan Demir (Sefa Akgün dk. 80 ?), Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker
Goller: Batuhan Er (dk. 46) (Kocaelispor), Hakan Demir (dk. 7), Niyazi Batuhan Salman (dk. 45+3) (Anagold 24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Semih Karadeniz, Yiğitali Bayrak (Kocaelispor), Abdullah Balıkuv, Rıdvan Türker, Uğurcan Bekçi, Hakan Demir, Murat Demir,, Sefa Akgün (Anagold 24Erzincanspor)