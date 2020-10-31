2. Lig: Kocaelispor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1

1 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Deniz Sercan Akgül, Sezgin Altun, İlker Ayten
Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Batuhan Er (Bahattin Köse dk. 81 ?), Yiğitali Bayrak (Mesut Özdemir dk. 81 ?), Murat Cem Akpınar (Bilal Çubukçu dk. 90 ?), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Muhammed Gönülaçar, Benhur Keser (Hakan Demirci dk. 81), Ramazan Çevik
Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz, Alişan Ural, Semih Kahraman (Embiya Ayyıldız dk. 65), Çınar Tarhan (Ömer Salihoğlu dk.76), Ergun Cengiz, Furkan Külekci, Fatih Ateş, Semih Ceylan, Cihan Can (Ömer Esenkaya dk. 76), Eser Akbaş, Yüksel Şişman
Goller: Batuhan Er (dk. 40), Benhur Keser (dk. 70) (Kocaelispor), Enbiya Ayyıldız (dk. 90) (Ergene Velimeşe Spor)
Sarı Kartlar: Kemal Can Aydemir, Benhur Keser (Kocaelispor), Alişan Ural, Emre Yılmaz, Yüksel Şişman (Ergene Velimeşe Spor)