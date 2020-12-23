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2. Lig: Kocaelispor: 2 - Uşakspor:0

0 mağlup etti.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ersin Erbay, Uğur Başdaş


Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Batuhan Er (İsa Nalbant dk. 90 ?), Murat Cem Akpınar (Yiğitali Bayrak dk. 46), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Taha Batuhan Yayıkçı (Numan Çürüksu dk. 90 ?), Muhammed Gönülaçar, Benhur Keser, İrfan Başaran (Mesut Özdemir dk. 64), Bahattin Köse (Cerem Talha Dinçer dk. 79)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Erdinç Karakaş, Onur Öztonga, Mervan Yusuf Yiğit, Ramazan Çevik


Teknik Direktör: Erhan Altın


Uşakspor A.Ş: Ersin Aydın, Türker Toptaş (Levent Aktuğ dk. 79), Mehmet Bektaş (İbrahim Şirin dk. 69), Serhat Baştan, Samet Cantürk, Kadir Ari, Seçkin Getbay, Ali Kılıç (Berat Çetinkaya dk. 79), Alpay Koldaş, İsmet Benli, Resul Türkkalesi (Selim Dilli dk. 69)


Yedekler: Hüseyin Koç, Alperen Kahraman, Berkay Özer, Muhammed Fatih Kunat


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Goller: Benhur Keser (dk. 58), Taha Batuhan Yayıkcı (dk. 71) (Kocaelispor)


Sarı Kartlar: Muhammed Gönülaçar (Kocaelispor), Ali Kılıç, Serhat Baştan, Seçkin Getbay (Uşakspor)

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