2. Lig: Kocaelispor: 3 - Niğde Anadolu FK: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı 3-1 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Mustafa Aydın, Arif Dilmeç, Kadir Akıllı
Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam (Numan Çürüksu dk. 86 ?), Yiğitali Bayrak (Furkan Gedik dk. 82 ?), Murat Cem Akpınar, Gökhan Meral, Bahri Can Avcı, Taha Batuhan Yayıkcı, Benhur Keser (Mervan Yusuf Yiğit dk. 82 ?), Mesut Özdemir, Mustafa Tahir Babaoğlu (Bahattin Köse dk. 78 ?), Burak Süleyman (Dilaver Güçlü dk. 78 ?)
Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever (Mustafa Emirhan Özyaşar dk. 78 ?), Metehan Yılmaz, Tolgahan Mulla Çiçek, Hüseyin Altuğ Taş (Berkin Taşkın dk. 46), Aykut Çolakoğlu, Ferhat Katipoğlu, Fatih Aktay, Onur Taha Takır (Altar Han Hidayetoğlu dk. 82 ?), Polat Abay (Yücel Candemir dk. 46)
Goller: Gökhan Meral (dk. 10), Tahir Babaoğlu (dk. 63 ve 65) (Kocaelispor), Fatih Aktay (dk. 82) (Niğde Anadolu FK)
Sarı Kartlar: Musa Nizam (Kocaelispor), Rıza Efendioğlu, Berkin Taşkın (Niğde Anadolu FK)