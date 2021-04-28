2. Lig: Kocaelispor: 4 - Hacettepe Spor: 1

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kocaelispor, 36. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Hacettepe Spor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muratcan Ilgaz, Melih Kurtuluş
Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam, Batuhan Er (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 66), Murat Cem Akpınar (Mesut Özdemir dk. 72), Semih Karadeniz (Bahri Can Avcı dk. 87 ?), Yılmaz Özeren, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Benhur Keser (Dilaver Güçlü dk. 72), İrfan Başaran (Yiğitali Bayrak dk. 66), Burak Süleyman
Hacettepe Spor: Numan Soysal, Muhammet Selim Okur, Hüseyin Eren Bektaş, Volkan Kılıç (Ahmet Arda Tuzcu dk. 46 (Mehmet Can Güngör dk. 64)), Muhammed Ali Barutcu (Mehmetcan Yıldırım dk. 46), Serdarcan Eralp, Ali Eren Karadağ, Sarp Ekinci, Kemal Emirhan Aydın, Yağız Suat Bolat (Musa Şahindere dk. 46), Çayan Poshoroğlu
Goller: Musa Nizam (dk. 43), Benhur Keser (dk. 46 ve dk. 60), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 86) (Kocaelispor), Mehmet Can Güngör (Hacettepe Spor)
Sarı kartlar: Musa Nizam (Kocaelispor), Muhammed Ali Barutcu, Serdarcan Eralp, Hüseyin Eren Bektaş
(Hacettepe Spor)