2. Lig: Kocaelispor:5 - Gümüşhanespor: 0

Misli.
com 2.Lig Beyaz Grup 38. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Gümüşhanespor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Serkan Gürbüz, Şeyhmus Baysal, Mehmet Ali Çetin
Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam (Semih Karadeniz dk. 46), Murat Cem Akpınar, Yılmaz Özeren (Mesut Özdemir dk.46), Bahri Can Avcı (Eren Türkkal dk.76), Taha Batuhan Yayıkcı, Numan Çürüksu, Benhur Keser, İrfan Başaran (Mervan Yusuf Yiğit dk.58), Dilaver Güçlü (Yiğitali Bayrak dk.81 ?), Mustafa Tahir Babaoğlu
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Özgür Ortaç, Muharrem Efe, Tuğay Adamcıl (Osman Can Kömürcü dk.77), Sercan Kaya (Baran Basut dk.65), Tekin Adar (Erdinç Mergen dk.65), Burak Demireğen (Musa Sinan Yılmazer dk.46), Raif Gündoğdu, Can Sıkılmaz, Yunus Şimşek, İlke Tankul (Oğuz Eken dk.71)
Goller: Murat Cem Akpınar (dk.25), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk.36 ve 83), Benhur Keser (dk.72 ve 80) (Kocaelispor)
Kırmızı Kartlar: Raif Gündoğdu (dk. 88) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Semih Karadeniz, Taha Baturan (Kocaelispor), Musa Sinan Yılmazer (Gümüşhanespor)