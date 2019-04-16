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2 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan 2 metre derinlikteki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan 2 metre derinlikteki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.



Olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesi yazlık Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail İkiz isimli vatandaş, ahırda bulunan ineğini otlatmak için dışarıya çıkardı. Bir süre sonra İkiz, otlatmak için dışarı çıkarttığı ineğini ahıra götürmek istedi. İkiz'in eve götürmek istediği inek, cadde üzerinde bulunan bir evin bahçesine girdi. İkiz ineği bahçeden çıkartmak isterken, inek koşarak bahçenin köşesinde bulunan çitlerden atlamaya çalıştı. Çitlerden atlamaya çalışan inek, üzeri demir ve odun parçaları ile kapatılmış olan kuyuya düştü.



Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından inek düştüğü yeden çıkartıldı


2 metre derinlikteki su kuyusuna düştüğünü gören İkiz, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye araçlarının bahçeye giremediğini gören ekipler, vatandaşlardan yardım istedi. Daha sonra bahçeye gelen bir vatandaşa ait traktörün arka kısmındaki alete bağlanan inek kaldırılarak düştüğü kuyudan düştü. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kuyudan çıkartılan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İneğinin iyi olduğunu gören İsmail İkiz itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, ineğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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