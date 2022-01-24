İhlas Haber Ajansı

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2 milyon 420 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde durdurulan tırda yapılan aramalarda, 2 milyon 420 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde durdurulan tırda yapılan aramalarda, 2 milyon 420 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, İzmit D-100 Karayolu üzerinde bir tırı durdurdu. Tırın kasasında yapılan aramada 2 milyon 420 bin adet makaron ele geçirildi.


Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

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