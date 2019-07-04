İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelileri serbest kaldı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de kendisini müteahhit olarak tanıtarak yüksek kar payı alma vaadiyle bir şahsı yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i Güney Afrika uyruklu 3 şahıs serbest bırakıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de kendisini müteahhit olarak tanıtarak yüksek kar payı alma vaadiyle bir şahsı yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Güney Afrika uyruklu 3 şahıs serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, kendini müteahhit olarak tanıtarak çevresinde güven sağlayan Güney Afrika uyruklu A.A. (30), kamu kurumlarından ihale aldığını söyleyerek T.K. adlı şahıstan para desteği istedi. Türk vatandaşı B.A.(34) ve Ü.F. (34) ile T.K.'nin güvenini kazanan A.A., T.K.'dan yaklaşık 2 milyon TL aldı. Bir miktar ödeme aldıktan sonra ödeme alamayan T.K. ise dolandırıldığı iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri, A.A., B.A. ve Ü.F.'yi İzmit'te düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.