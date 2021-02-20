20 metre yükseklikten düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan turisti JAK timleri kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kayak yaptığı pistten çıkarak 20 metre yükseklikten ormanlık alana düşen Kuveyt uyruklu turist, JAK timleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Samanlı Dağları'nda bulunan kayak merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuveyt uyruklu 2 turist kayak yapmak için Kartepe'deki kayak merkezine geldi. Kayak yaptıkları sırada 23 yaşındaki A.A. isimli turist, pistten çıkarak 20 metre yükseklikten ormanlık alana düştü. 2 metre kalınlıktaki karın içinde mahsur kalan A.A.'nın arkadaşı, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timleri, A.A. isimli turisti kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, ulaştıkları turisti sedyeye bindirdi. Daha sonra ekipler, iple bağladıkları sedyeyi 20 metre yükseklikten çekerek piste çıkarttı. Kurtarılan A.A.'nın herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.