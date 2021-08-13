20 milyonluk vurgunda 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'de yaklaşık 20 kişiyi dolandırarak, 20 milyonluk vurgun yapan evli çiftten Murat İ. adlı şahıs tutuklanırken, eşi ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de bir sigorta firmasında çalışan Murat İ. ve Buse İ. adlı evli çift, yaklaşık 20 vatandaşı çeşitli yollarla dolandırdı. Şahısların sosyal medya hesaplarındaki lüks yaşamlarından şüphelenen vatandaşlar, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, şahısların çeşitli yollarla yaklaşık 20 kişiyi 20 Milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, çiftin Bolu'da olduğunu tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan Murat İ. tutuklanırken, eşi Buse İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.