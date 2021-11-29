İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

20 yeni otobüs seferlere başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 90-160 yolcu kapasiteli 20 yeni otobüsü seferlerine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 90-160 yolcu kapasiteli 20 yeni otobüsü seferlerine başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların güvenli yolculuk yapması için aldığı 210 yeni otobüsten 20 tanesi seferlerine başladı. 90 ve 160 yolcu alabilecek kapasitede olan otobüslerin, doğalgazlı (CNG) olması dolayısıyla çevreye zarar vermediği bildirildi. Sefere başlayacak ilk 20 otobüs, duraklarda engelli rampası ve süspansiyon sisteminin alçalabilmesi ile engelli yolculara büyük kolaylık sağlayacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.