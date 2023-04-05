İhlas Haber Ajansı

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20 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kocaeli’de hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'de hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada hırsızlık suçundan 20 yıl 2 ay 26 gün ağır hapis cezasıyla aranan Y.E.G. (30) isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.G., cezaevine gönderildi.

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