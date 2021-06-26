200 öğrenci İzmit Belediyesinden mezun oldu

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan ve gençlere eğitim desteği veren İzmit Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde 200 öğrenciye ücretsiz kurs verdi. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla 9 farklı branşta eğitim veren İzmit Belediyesi, lise mezunu olan gençlerin geleceğe güvenle bakmasını sağladı. İzmit Belediyesi, İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile işbirliği içerisinde 200 öğrenciyi mezun etti. 10 öğretmen ve 200 öğrenci mezuniyetini pasta keserek kutladı, üniversite sınavı öncesinde moral depoladı.

İzmit Belediyesinin, yaşları fark etmeksizin lise mezunu tüm İzmitlilere sağlamış olduğu ücretsiz Üniversite Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile 200 öğrenci mezun oldu. Mezunlar yeni bir hayata adım atmaya hazırlanırken İzmit Belediyesi yeni kayıtlar için çalışmalara başladı. Ağustos-Eylül aylarında açılacak yeni kayıt döneminden faydalanmak isteyenler ise İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne veya İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek.