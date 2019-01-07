2018 Gebze'de kültür sanat yılı oldu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinliklerinde 2018 yılında 95 bin Gebzeli konuk ağırlandı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri birbirinden farklı konu ve konuklarıyla her kesimden Gebzeli'ye hitap eden programlarla dolu dolu geçiyor. Türkiye'nin seçkin kültür, sanat, bilim ve düşünce adamlarını ağırlayan Gebze Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler büyük ilgi topluyor. Gebze'yi adeta kültür ve sanat merkezi haline getiren programlara imza atılan Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinliklerinde 95 bin Gebzeli ağırlandı.

Birbirinden farklı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2018 yılı içerisinde Gebze Kültür Merkezi'nde 84 konferans, 47 tiyatro, 16 sinema ve 10 konser programı gerçekleşirken, Beylikbağı ve İstasyon Bilim Sanat merkezlerinde de 26 tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.