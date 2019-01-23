2018 Kocaeli'nde spor yılı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 7'den 70'e herkesi spora alıştırmak için başlattığı “Spor Kenti Kocaeli”, 2018 yılında sportif anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde kentin gerekli olan her bölgesine çocuk oyun grupları, spor salonları ve spor aletleri yerleştirirken yapılan önemli organizasyon ve örnek çalışmalarla sağlıklı bir geleceğin kapıları aralandı.

Spor Kenti Kocaeli projesinin önemli bir ayağı olan “Spor Okulları Projesi”, kentte yıl boyunca spor kültürü oluşturmak, vatandaşları egzersiz ve spora yönlendirmek amacı ile çalışmalar gerçekleştirdi. Gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, ahlaklı ve yurt sevgisi dolu bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerini spor yoluyla destekledi. “Spor Kenti Kocaeli” projesi, PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme sınavlarına hazırlık kurslarıyla birçok gence hizmet verdi.

Uzman eğitmenlerin katılımıyla, sınav takvimlerine uygun dönemlerde ücretsiz olarak faaliyet gösteren Özel Yetenek Kursları, 2018 yılında birçok kursiyere hizmet verdi. Sporun her branşında eğitim olanağı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli halkı tarafından yoğun ilgi gördü. 2018 yılında 13 bin 692 kız, 14 bin 385 erkek olmak üzere toplam 28 bin 80 öğrenci spor okullarına katılım gösterdi.