2020-2024 stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ndeki 22 daireden 156 üyenin oluşturduğu Stratejik Planlama Çalışma Ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020- Bu kapsamda Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı, daire başkanları ve müdürlere bilgilendirme sunumu, stratejik plan çalışma alt gruplarına ise eğitim programı düzenledi. Stratejik Plan Çalışma Ekibi, iki grup halinde Belediye Meclis Salonu'nda toplandı. Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu tarafından daire başkanları ve şube müdürlerine bilgilendirme sunumu, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam tarafından stratejik plan çalışma grubuna eğitim verildi.

Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu tarafından daire başkanları ve şube müdürlerine yapılan bilgilendirme sunumunda katılımcı, kapsamlı, yönetim biliminin gerektirdiği metotlarla yapılan planın, stratejik yönetimin diğer temel bileşenleriyle bağlantısının daha güçlü kurulmasını sağlayacağına, hizmet üretme, sunma noktasında daha etkili ve verimli işler çıkarılacağına değinildi. Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç, hedef ve performans göstergeleri ile bu bağlamda gerçekleştirilen faaliyet, projelerin birbirleri ile bağlantılarını, kavramsal tutarlılığını örnekler eşliğinde katılımcılara aktardı.

Stratejik Plan Çalışma Ekibine iki grup halinde yapılan ve Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimde ise Strateji Geliştirme Şube Müdürü Burak Otyam stratejik planının önemi, aşamaları, kavramları, sorumlulukları hakkında detaylı bilgiler verdi.