2022 yılında Kocaeli'ye 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcı misafir oldu

Yapılan organizasyonlarla kente 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcı misafir oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Kılavuz Gençlik Projesi" ile gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması amacıyla 2022 yılında birbirinde önemli turnuva, organizasyon ve şampiyonalara ev sahipliği yaptı. Büyükşehir, gençlere yönelik çalışmalarının yanı sıra kick bokstan judoya, karateden güreşe, yüzmeden sualtı hokeyine, motosikletten motor sporlarına, Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası'ndan Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasına kadar uluslararası, ulusal ve yerel organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Büyükşehir belediyesi bu organizasyonlarla kentte 37 bin 416 sporcu ve 559 bin 429 katılımcıyı misafir etti. 2022 yılında 11 bin 453 sporcu ve 27 bin 50 katılımcıyla 9 uluslararası, 16 bin 481 sporcu ve 166 bin 950 katılımcıyla 43 ulusal, 9 bin 482 sporcu ve 365 bin 429 katılımcıyla 106 yerel olmak üzere 158 gençlik ve spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Ülkenin en iyi spor tesislerine sahip olduklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bizlere düşen görev, bu tesisleri 12 ay boyunca bir turnuva merkezi haline getirmek. Sadece karate değil, judo ve motosiklet sporlarında dünya şampiyonası organizasyonlara ev sahipliği yapmak için girişimlere başladık. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile geliştirdiğimiz iş birliği ile iki yılda beş büyük şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Motosiklet Dünya Şampiyonası'nın bir ayağının da Kocaeli'de olması için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda düzenlenmesi planlanan motosiklet sporları şampiyonaları için de girişimlerimiz var. Spor Kenti Kocaeli'nde Avrupa'nın en iyi tesisini, Avrupa'nın motosiklet sporları merkezi yapmak ve Motosiklet Dünya Şampiyonası'nın bir ayağının burada düzenlemek istiyoruz" dedi.