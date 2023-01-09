2023'te öne çıkacak saç ve makyaj trendleri bu fuarda

Kocaeli'de düzenlenen "Usta Eller Buluşuyor" fuarında kuaför ve makyözler hünerlerini sergiledi. Fuarda, bu yıl sıkça görülecek gelin saç modelleri ve makyajlar yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen "Usta Eller Buluşuyor Mesleki Eğitim-Kozmetik Ürün ve Ekipman Fuarı", Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Fuarda; berber ve kuaförlere saç kesimi, türban, topuz, makyaj, renklendirme ve cilt bakımı tekniklerinde Türkiye'nin birçok ilinden katılan uzmanlar tarafından eğitimler verildi. Eğitmenler aracılığıyla yeni teknik ve gelişimler uygulamalı olarak gösterilirken, aynı zamanda fuar alanında kurulan stantlarda sektöre malzeme ve ekipman sağlayan firmalar ürünlerini sergiledi.

"Maşalı ense topuzları ve doğal toplanmış modeller tercih ediliyor"

Fuarda topuz tasarım sunumu gerçekleştiren saç stilisti Nuray Yurdakul, "Eskiye bir dönüş var fakat yine de gelinlerimiz doğallıktan yana. Maşalı ense topuzları ve doğal toplanmış modeller tercih ediliyor. Görsellik ön planda olduğu için yüksek topuzları tercih edenler de oluyor. 2023 yılında yine yüksek, ense ve ortada toplanmış topuz modellerini yıl boyunca görebilirisiniz. Gelinlerin tercih edeceklerini düşünüyorum. Benim hazırladığım sunumda tamamen benim kendime ait bir tasarım. Farklı stilistlerden de esinleniyoruz ama Nuray Yurdakul olarak farkındalık katarak, uygulamamı yapıyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum çünkü çift taraflı topuz ve yüksek arkaya dönen topuz modeli çalıştık. Önemli olan seri çalışıp görseli ve sunumu güzel, danışanlarımızın beğenebileceği bir topuz olmasıydı" dedi.

"Artık gölgeli makyaj yok"

Son yıllarda makyajda doğallığın tercih edildiğini ifade eden makyöz Ayşe Hezer, "Makyajlarda önerim doğallıktan yana. Ne kadar doğal bir makyaj olursa, o kadar daha profesyonel ve daha güzel oluyor. Gölgeli makyaj hemen hemen artık yok. Gelinlerimiz genelde düz far, simler, aqua ve porselen makyaj tercih ediyor. Önerimiz her zaman olduğu gibi doğal, soft makyajdan yana. Kahve tonlarını öneriyoruz. Makyajlarımız doğal, geçişlerimiz güzel. 2023'te makyajların yoğunluğu azalıyor, doğallık ve sadelik çoğalıyor" diye konuştu.

"Kendi alanında uzman eğitmenlerimiz katıldı"

Fuara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ise yeni tekniklerin ve gelişmelerin, eğitmenler aracılığıyla berber ve kuaförlere anlatıldığını ifade etti. Bozkurt, "Türkiye'nin birçok ilinden katılan kendi alanlarında uzman eğitmenlerimizle bu eğitimi gerçekleştirdik. Sadece eğitimle de yetinmeyip, aynı zamanda da sektörümüze malzeme ve ekipman sağlayan firmalarımızın da stant açmalarını sağladık" şeklinde konuştu.