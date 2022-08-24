İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

21 yaşındaki gencin acı ölümü

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 21 yaşındaki genç girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 21 yaşındaki genç girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cankurtaranlar denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Murat Keskin olduğu öğrenildi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.