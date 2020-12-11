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21 yaşındaki lösemi hastası genç korona virüse yakalanınca hayatını kaybetti

Kocaeli’de lösemi hastalığından yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Ceren Agum, yakalandığı korona virüs sonrasında hayatını kaybetti.

Kocaeli'de lösemi hastalığından yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Ceren Agum, yakalandığı korona virüs sonrasında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Ceren Agum, yakalandığı lösemi hastalığı sonrasında durumu ağırlaşınca Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tedavisi için sosyal medya üzerinden kan bağışı çağrıları yapılan Agum, bir yandan da korona virüs tedavisi görmeye başladı. İki hastalıkla birden mücadele eden Agum, dün gece fenalaşarak hayatını kaybetti. Agum'un naaşı, hastanede yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a nakledildi.

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