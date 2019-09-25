22 bin yeni Kent Kart öğrencilere teslim edildi

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli sınırları içindeki öğrencilere indirimli yeni öğrenci Kent Kart verildi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde başlatılan çalışmalarla Eylül ayı içerisinde toplam 22 bin öğrenciye kartları teslim edildi. Kart dağıtımlar Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsü, İzmit fuar içi, Gölcük Kent Kart ofisi ve Gebze ofislerinde yapıldı. 4 yerden yapılan dağıtımlar ile 22 bin öğrenciye indirimli kartları teslim edildi.