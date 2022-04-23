23 Nisan çocukları komando parkurunda ter döktü

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edilen çocuklar, hem komando ve köpek timlerinin gösterilerini izledi, hem de kendileri için hazırlanan komando parkurundan geçti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edilen çocuklara ilk olarak "Tim Jandarma" isimli film izlettirildi. Kurulan stantlarda jandarmanın faaliyetlerini öğrenen çocuklar, aynı zamanda Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), komando ve köpek timlerinin gösterilerini izledi, kendileri için hazırlanan komando parkurundan geçti. Gün boyu keyifli zaman geçiren çocuklara çeşitli hediyelerde verildi.