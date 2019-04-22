23 Nisan çocukları, Ormanya'da safari deneyimi yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11.'sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği Eğitim ve Eğlence Fuarı ikinci gününde de dolu dolu devam ediyor.

Açılışı yapılan ve ilk saatlerinden itibaren çocukların aileleriyle adeta akın etmeye başladığı Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi, ilk günden itibaren renkli görüntülere sahne oldu. Her yaştan çocuğun kendisine özel bir etkinlik ve atölye çalışması bulduğu fuarda, Ormanya'nın yaptığı etkinlik standı, çocukların eğlence alanı olurken büyükler de kurulan standa hayran kaldı.

Safari turları ilgi odağı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yılki 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği Eğitim ve Eğlence Fuarı'nın temasını “Doğa, Yaşam ve Çevre” olarak belirledi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'ye kazandırılan Ormanya'da etkinliklerin en göze çarpan stantlarından biri oldu. Doğanın ve doğada yaşayan hayvanların en güzel şekilde anlatıldığı stantta safari turları da düzenleyen Ormanya, çocuklara hayvan sevgisini aşılarken doğanın nelere ihtiyacını olduğunu da anlattı.

Doğa deneyimini Ormanya ile yaşadılar

Mini arabaları safari arabalarına çeviren Ormanya personeli, gerçek bir doğa deneyimini yaşattığı çocuklarla birlikte gerçekleştirdikleri turlarla çocuklara unutulmaz anılar yaşattı. Safari turunda hayvanları tanıyan çocuklar, etkinlik standında yapılan tünellerden geçerken de eğlenceli vakitler geçirdi. Safari turuna katılan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Gözlem evinden hayvanları izlediler

Yaban hayatı gözlem evine de çıkan çocuklar dürbünlerle buradan hayvan figürlerinin bulunduğu alanları da inceleyerek personellerden hayvanların ne tür ortamlarda yaşadığına dair bilgiler edindi. Toprakla da oynama fırsatı yakalayan çocuklar, toprak çeşitlerini ve verimli toprakların nasıl olması gerektiğini öğrendikten sonra kendileri için de toprak aldı. Aldıkları topraklarda çeşitli bitkiler yetiştireceklerini belirten çocuklar, Ormanya bizim için çok değerli dediler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşayan çocuklar yarın da Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi'nde tüm etkinliklerden doya doya yaşayabilecek.