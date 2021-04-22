23 Nisan çocuklarını ağırlayan ailelere hediyeleri KOMEK Sepeti'nden

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Büyükakın, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalleri etkinliğinde yurt dışından gelen çocukları evlerinde misafir eden ailelere KO-MEK Sepeti'nden hediyeler yolladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalleri sırasında yurt dışından gelen misafir çocukları evlerinde ağırlayan aileleri unutmadı. Bin 100 aileye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan anısına ailelere hediyeler verdi. KO-MEK Sepeti'nin ürünlerinden olan Kandıra Bezi, Şömentabla Masa Örtüsü ile Türk Bayrağı, 23 Nisan'ın anısına ailelere iletildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından adlarına gönderilen hediyelerini alan aileler ise bu anlamlı davranış karşısında mutlu olduklarını ifade etti.