23 Nisan Şiir Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

İzmit Belediyesinin okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar arasında düzenlediği 23 Nisan Videolu Şiir Okuma Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

İzmit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar arasında Videolu Şiir Okuma Yarışması düzenlendi. 3 kategoride toplam 63 çocuğun katıldığı yarışmanın sonuçlarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 23 Nisan nedeniyle belediye başkanlığı koltuğuna oturan Damla Kılıç birlikte ilan etmişti. Bugün de minik yüreklerin ödülleri ailelerinin gurur dolu bakışları arasında teslim edildi.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu'nun ağırladığı minik şairleri İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Üyesi Çetin Sarıca ve Koordinatör Ozan Aksu birlikte karşıladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, çocuklara bayram heyecanını yaşatmak, sanatsal derinlik kazandırmak adına İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Videolu Şiir Okuma Yarışması'nda 3 kategoride ödül verildi.

Pandemi koşulları nedeniyle ödül töreni düzenlenmeyen şiir yarışmasında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak ödülleri kazanan öğrencilere teslim edildi.