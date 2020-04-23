23 Nisan'ı en güzel resme aktaran Körfezli öğrenciler ödüllendirildi

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan'ın 100. yılına özel düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini evlerine gelen Başkan Şener Söğüt'ten aldı.

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan'ın 100. yılına özel düzenlenen resim yarışması sonuçlandı. Ödülleri Başkan Şener Söğüt evlerine giderek takdim etti. Ortaokullar arası düzenlenen yarışmada Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sinem Bürcü ilkokullar arası düzenlenen yarışmada da Hedise Evyap İlkokulu öğrencisi Şevval Ural birinci oldu.

Ayrıca, İlkokullar arasında ikinci Özel Safir İlkokulu öğrencisi Eylül E. Satır, üçüncü ise Nene Hatun İlkokulu öğrencisi Rabia Nur Esen oldu. Ortaokullar dalında ise ikinci Barbaros İ.H.O öğrencisi Ravza Nur Çelebi, üçüncü ise Kışladüzü Ortaokulu öğrencisi M. Emin Sarıoğlu oldu.

Jüri özel ödülünü ise Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Sait Rıza Akpolat ile Yavuz Selim İlkokulu'ndan Zehra Demirayak aldı. Başkan Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ödül kazanan öğrencileri evlerinin önünde ziyaret etti, hem hediye takdim etti hem de 23 Nisan Bayramlarını kutladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt daha sonra sağlık çalışanlarının çocuklarını da ziyaret ederek çocuklara hediye verdiler.