23 Nisan'ın ilk çocukları Kocaeli'ye geldi

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Festivali için Kocaeli'ye gelen ilk ülke Fas oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 11. 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali bu yıl “Doğal Yaşam ve Çevre” temasıyla gerçekleştirilecek. 47 ülkeden bin 100 çocuğun misafir edileceği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için misafir ülke grupları da birer birer Kocaeli'ne gelmeye başladı. Bu yıl 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için kente ilk gelen ülke Fas oldu. Dün gece İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına inen Fas grubu, sabah saatlerinde evlerinde misafir olacakları ailelerle buluşmak üzere Özel Nadide İlköğretim Okulu'na gittiler. Burada konuk arkadaşlarını bekleyen Türk ailelerinin gözlerinde heyecan ve sevinç hâkimdi. Faslı çocuklar güllerle karşılandı.

Çocuklar, Türk misafirperverliğine yakışır biçimde yabancı misafirlere gül verirken, aileler de grup liderlerine çiçek takdim etti. Faslı çocuklar, festival boyunca beraber yaşayacakları Türk aileleri ile tanıştılar. Misafir çocuklar Türk ailelerin yanında Türk kültürünü öğrenirken, kendi kültürleri hakkında da çok şey paylaşacaklar. Bu paylaşımlar gelecekte ömür boyu sürecek dostluklara dönüşecek.

Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Faslı Öğretmen İmame Cherkaoui, “Bu festival sadece Türk çocukların değil, tüm Dünya'nın festivali. Biz Fas olarak burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın buradaki yaşıtları ile aynı evde kalması önemli. Onlar arasında güzel bağlar kuruluyor. Bu bağlar ömür boyunca unutulmuyor. Çocuklarımız buradaki çocuklar ile kültür paylaşımı yapacak. Bizi festivale davet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Faslı öğrencileri Kocaeli'nde ağırlamaktan büyük keyif duyduklarını ifade eden Okul Müdürü Mümtaz Alkan; “7 yıldır çocuklarımızı ülkemizde ağırlayıp evlerimizde misafir ediyoruz. Çocuklarımız önemli dostluklar kuruyor. 2 ülke arasında kültür elçisi oluyorlar. Çocuklarımız Türk misafirperverliğini gösteriyorlar” diye konuştu.

Festivale katılacak ülkeler 17-18 Nisan günlerinde Kocaeli'ne geliyor. Fas ile birlikte ilk gün Kocaeli'ne Svaziland, Sırbistan, Macaristan, Rusya, Başkurtistan, Ukrayna, Letonya ve İran gelen ülkeler arasında.