23 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K (35) isimli firari şahsın Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gerçekleştiren operasyonda yakalanan A.K işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.