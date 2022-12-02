İhlas Haber Ajansı

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24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 24 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 24 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gebze'de dolandırıcılık suçundan aranan S.K. (34) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 24 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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