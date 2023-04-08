Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 24'üncü spor salonunu İzmit'te açtı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in girişimleriyle, Saran Group tarafından Alikahya'da yapımı tamamlanan Atatürk Spor Salonunun açılışı gerçekleşti. Açılışa ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, eski futbolcu Emre Aşık, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Biz bugün mutluyuz, bir o kadar da gururluyuz. Yatırımlarımızı hep çocuklarımızı ve gençlerimizi önceleyerek hayata geçirdik. Çocuklarımızın spor yapması çok önemli. Onları kötü alışkanlıklardan koruyacak, daha fazla spor yapmalarına imkan sağlayacak alanları oluşturmak için her türlü kapıları çalmaya gayret ediyoruz" dedi.

"24'üncü spor salonunu açtık"

Sadettin Saran, “Bizler bu dünyada kiracıyız. Annem derdi ki, 'Boş beyin şeytanın oyun alanıdır' Bizde bu düşünceyle spor salonlarımızı Kırıkkale'den başlayarak 2000 yılından bu yana bugün 24'üncüsünü burada 5 ay sonra da 25'incisini Şırnak'ta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk adıyla çocuklarımıza armağan edeceğiz. Gençlerimizi liyakatli, etik değerleri olan Atatürkçü çocuklar olarak yetişmesinde en ufak bir katkımız varsa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.