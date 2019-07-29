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25 kişilik kredi dolandırıcılığı çetesi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları kredi verme vaadiyle dolandıran 25 kişilik çete, Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli'de kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları kredi verme vaadiyle dolandıran 25 kişilik çete, Gebze Adliyesine sevk edildi.


Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları kredi verme vaadiyle dolandıran 26 kişiyi, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadi ve konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Yapılan takip sonrası belirlenen 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 26 kişi gözaltına alındı. Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramada 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flash bellek, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslardan 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

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