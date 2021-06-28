2.5 milyon TL yatırımla kültür merkezinin temeli atıldı

İzmit Gültepe'de yaklaşık 2.5 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek kültür merkezinin temeli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gültepe Mahahallesi'nde kazandırılacak Yenidoğan Kültür Merkezi'nin temeli atıldı. Temel atma programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bütükakın, il protokolü davetlileri ve mahalle halkı katıldı. Törende kültür merkezinin çocuklara çok faydalı olacağını ve çocukların kitapla buluşacağını söyleyen Büyükaakın, “Çocuklar burada çeşitli söyleşiler dinleyecekler, ders çalışabilecekleri ortam bulabilecekler. Millet kıraahathanesi dediğimiz okuma, buluşma, dinlenme, sosyalleşme, kötü alışkanlıklardan uzak olma birçok fonksiyon bu binanın çatısı altında gerçekleşecek. Çok fazlasını hak ediyorsunuz. Bu çocuklarımız her şeyi hak ediyorlar" dedi.

Vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz vatandaşımızın arkasından koşturup ‘vatandaşlarımızın ihtiyaçları neler, onların mutlu olması için ne yapmamız lazım' diyoruz. Özellikle çocuklarımız için koştururken onlar salon programları yapmaya alışmışlar. Gültepe'ye sizinle bu heyecanı yaşamak, çocuklarımızın mutluluğunu görmek için buraya gelelim dedik. Gültepe'ye yakışacak bence. Güzel bir mekan olacak. 2.5 milyon TL'nin üzerine bir bütçesi var ama imkanımız daha fazla olursa daha güzel şeyler yapmak için gereğini yaparız. Aldıkları eğitimle bu gençlerimizin içinden yarının sporcuları, bilim insanları, belediye başkanları, milletvekilleri yetişecek. Onlar inşallah memleketi bizden daha güzel yarınlara taşıyacaklar. Burayı en kısa sürede bitirip size sunma sözü veriyorum. Burası açıldığında da ilk dersi sizlerle birlikte ben yapacağım. Hayırlı uğurlu olsun aşağı yukarı 8 ay gibi bir sürede tamamlanacak. Aralık'ta bitecek” dedi.

Konuşmaların ardından temeli atılan kültür merkezinin proje alanı ise 229 metrekare olacak. Proje kapsamında, 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası ve bir rezerv oda ve bodrum katta bilgisayar odası ve bir bilgisayar odası bulunacak. Zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit yer alırken 1. katta konferans alanı ve mescit bulunacak. 2. Katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası yer alacak.