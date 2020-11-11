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25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli’de kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Kocaeli'de kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kasten öldürme suçundan 25 yıl ağır hapis cezası bulunan K.T. isimli şahsın Derince ilçesinde olduğu belirlendi. Tespitin ardından düzenlenen operasyonda K.T., gözaltına alındı.


Çeşitli suçlardan aranması bulunan ve aynı zamanda cezaevi firari olarak aranan K.T., emniyetteki işlemleri sonrasında cezaevine gönderildi.

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