İhlas Haber Ajansı

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25 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dolandırıcılık suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dolandırıcılık suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.S. takibe alındı. Uzun süre yapılan takip neticesinde düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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