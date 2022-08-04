25 yıllık komşusunun getirdiği kişiye güvendi, hayatı karardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki kadın, kızının eğitimi ve ev alma hayalleriyle yıllardır biriktirdiği 202 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Olay, 30 Mart tarihinde Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kız çocuğu annesi Hatice Gül Yılmaz'ın (52) evine 25 yıldır tanıdığı komşusu yanında biri ile geldi. Komşusunun, yanındaki adamı kızının nişanlısı olarak tanıtması üzerine Yılmaz, gelenleri evine buyur etti. Muhabbet ettikleri sırada isminin Mehmet olduğunu söyleyen şahıs, Yılmaz'ın kızının yabancı dil bölümünde okuduğunu ve en büyük hayalinin Amerika'ya gitmek olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kendisinin de Amerika'da yaşadığını söyleyen şahıs, isterlerse aileye bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Genç kız ile bir süre İngilizce konuşarak sohbet eden şahıs, daha sonra Yılmaz'ın adına Amerika'da bir banka hesabı açmaları ve bir miktar para göndermeleri gerektiğini dile getirdi. Genç kız ile birlikte kadının banka hesabına giren şahıs, yanındakiler ne olup bittiğini anlamadan hesapta bulunan 202 bin lirayı dolara çevirerek kendi hesabına geçirdi.

Banka hesabına girip parasının çalındığını fark etti

Çaylarını içtikten sonra misafirlerini yolcu eden kadın, şahsın hareketlerinden şüphelenince banka hesabını kontrol etmek istedi. Hesabına girdiği anda yıllardır çeşitli zorluklarla biriktirdiği parasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, neye uğradığına şaşırdı. Dolandırıldığını anlayan kadın, soluğu komşusunun evinde aldı. Komşusunun tepkisiz kalmasının üzerine Yılmaz, evine dönerek durumu eşine anlattı.

Sahte evraklar düzenleyip aileyi oyaladı

Şahıs ile bir süre konuşmaya devam eden aile, Amerika'dan hesap açma durumunun iptal edilmesini ve paralarının kendilerine geri verilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, kendisi gibi gösterdiği Aaron Isaacson adına düzenlediği sahte banka dekontlarını atarak parayı gönderdiğini ve 3 gün içerisinde aileye ulaşacağını söyledi. Bu şekilde aileyi yaklaşık 1 ay oyalayan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Olaydan 3 ay sonra komşusunun da ailesiyle birlikte kayıplara karıştığını gören Yılmaz, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kendilerini dolandıran şahsı internet üzerinden araştıran Yılmaz ailesi, aynı şahsın başta ‘Eren Işık' olmak üzere farklı isimlerle Türkiye'nin bir çok yerinde insanları dolandırdığını öğrendi. Yılmaz, şimdi gözyaşları içinde yıllardır emek vererek biriktirdiği parayı geri alabilmeyi ve dolandırıcı şahsın yakalanmasını bekliyor.

"Bizi nasıl inandırdı, nasıl kandırdı bilemedim"

25 senelik komşusunun 30 Mart tarihinde kendisine ‘Size geleceğiz' dediğini söyleyen Hatice Gül Yılmaz, "Ben yanında birisinin olduğunu bilmiyordum. Kapıyı açtım, karşımda bir adam görünce şaşırdım. Oturduk, çay içtik, sohbet ettik. Benim kızım yabancı dil okuyordu. Komşumun getirdiği adam ‘Ben yardımcı olurum, Amerika'ya gidiyorum, oradan burs alırım' dedi. Sonra sohbet etmeye devam ettik. Biraz para yatırmamız gerektiğini söyledi. Benim de hesabımda 202 bin lira param vardı. Bana Amerika'dan hesap açacağını ve hesabımı sürekli kontrol etmem gerektiğini söyledi. Paranın sürekli benim hesabımda olacağını söyledi. Bizi nasıl inandırdı, nasıl kandırdı bilemedim. Eğitim dedi, yabancı dil dedi, burs aldıracağım dedi. Benim kızım da Amerika'ya gitmek için çok hevesli. Ben de kızım bir gün giderse orada kullanır, para hesabında kalır diye düşündüm. Parayı orada dolara çevirdiler. Dolara çevirdiği zaman da o an hesabımdan parayı almış. Parayı alınca bunlar çayı falan içtiler, saat 17.00'a geliyordu. Tam evden çıkarlarken adam benim evimi inceledi. Ben hemen evden çıkmadan anladım. Kızımın yanına giderek ‘Eyvah kızım, bu hırsıza benziyor' dedim. Hemen hesabıma girdim, baktım hesabımda para falan yok. O saatte bankayı arayamadım, kapanmıştı. Biz kızımla ağlamaya başladık. Eşim işten gelince ‘Sizde bir hal var' dedi. Ben de olanları anlattım, adamın bizi kandırıp parayı aldığını söyledim. Gidip komşuma olanları sorduğumda komşumun hiç sesinin çıkmadığını ve bunda bir iş olduğunu söyledim eşime" dedi.

"Çocuğumun eğitim hayalleri, benim ev hayallerim gitti"

Komşusunun yanında getirdiği adamı kendi kızının nişanlısı olarak tanıttığını söyleyen Yılmaz, "Adamın ailesinin Amerika'dan kızı istemeye geleceğini söylemişlerdi. Betül'ün oğlu adama 'Baba' diyordu, adam da onu sürekli okula götürüp getiriyordu. Çok inandırıcıydı. O kadar çok inandım ki, biz birbirimize çaya gider gelirdik, bir derdimiz olsa birbirimize söylerdik. Benim çocuğumun geleceği gitti. Ben bu zamana kadar gece gündüz çalıştım. Ağlıyorum şu anda. Benim emeğim gitti. Çocuğumun eğitim hayalleri, benim ev hayallerim gitti. Eşim hasta, kimsemiz yok. Olaylardan sonra hasta oldum, acillere düştüm. Çok mağdurum, evim kira, eşim hasta. Her gün gözünün içine bakıyorum tekrar felç geçirir, konuşamaz diye. 1 sene baktım eşime, konuşamadı. Hastanelerden çıkamadık. Çocuğuma belki ev alırım veya eğitimi için kullanırız diye para biriktirmiştim. Çocuğum okuyan bir çocuk, puanları da yüksekti. Her sabah ağlıyorum. O tarihte kardeşimi de kazada kaybetmiştim. Yetimleri kaldı. Ben onun boşluğunda mıydım neydim, kandırdılar beni. Ona mı ağlayayım, parama mı ağlayayım, çocuğumun hayallerine mi ağlayayım bilemedim. Kardeşimin acısını bile yaşayamadım. Benim boşluğumdan yararlandılar, paramı aldılar, beni kandırdılar" diye konuştu.

"“Şimdi hepsi kayıplara karıştı"

Dolandırıcı adamın kendilerine sürekli sahte evraklar attığını aktaran Yılmaz, "Kuyumcudan fotoğraflar attılar. Senin paran hesabına yatacak diyerek beni 1 ay oyaladılar. 3 ay da komşum oyaladı. Komşum bana ‘O adamı unutun, paran bende' dedi. Hepsi birlikte kaçtılar. Şimdi hepsi kayıplara karıştı. Komşum önce dolandırıcıyı kaçırdı, sonra kızını kaçırdı. Sonra da kendisi kaçtı" şeklinde konuştu.

"Bütün Türkiye'yi dolandırmış bu adam"

Olayın ardından adamı araştırdıklarını ve başka isimler de kullandığını fark ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "İnternete Eren Işık diye yazdığınız zaman bütün fotoğrafları çıkıyor. Bütün Türkiye'yi dolandırmış bu adam. Her yerde aranıyor. Ben yardım istiyorum, bu adamı neredeyse bulup çıkarsınlar. Hala dolandırmaya devam ediyor. Eskişehir, Kırşehir, her yerden yazıyorlar. Kadınların uygunsuz fotoğrafını çekiyormuş, daha sonra ‘Beni söylerseniz bunlarım yayarım' diyormuş. Bir tane kadın intihar etmiş, birisi evini, arabasını satmış. Çok kişinin canını yakmış. Büyüklerimizden yardım istiyorum. Böyle büyük bir dolandırıcı yakalansın. Türkiye'yi dolandırıyor da bunu kimse görmüyor mu? Ona gidiyor yardım yataklık yaptırıyor, buna gidiyor yardım yataklık yaptırıyor. Nerede, kimde para varsa öğreniyor. Şantaj yaptığı kişilere de belki yarısı senin yarısı benim deyip insanları kendi ağına düşürüyor olabilir. O Allah ile onların arasında” ifadelerini kullandı.