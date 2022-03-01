Darıca Belediyesi'nin garantörlüğünde gerçekleştirilen ve ilk etapta tapuların daha önce teslim edildiği Emek Mahallesi 256 Evler Kentsel Dönüşüm projesinde sona gelindi. Çalışmaların devam ettiği projeyi gezen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hak sahiplerinin tamamına tapuların en kısa sürede verileceğini söyledi.

Darıca'da yıllardır kanayan yara olan ve ağır hasarlı olarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde 329 konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçiren Darıca Belediyesi, ilk etabı biten projede 80 hak sahibine tapularını teslim etmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen ve bölgede bir ilk olan kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaları inceleyerek inşaatın son durumu hakkında bilgiler aldı.

"329 dairelik modern ve sağlıklı binalar yapılıyor"

Depremde hasar görmüş binaların yıkılarak yerine daha modern ve sağlam yapılar yapılmasını amaçladıklarını belirten Muzaffer Bıyık, geleceğe huzurla bakan yeni Darıca için çalıştıkların söyledi. Çalışmaların devam ettiğini ve projenin kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine tapularının dağıtılacağını kaydeden Muzaffer Bıyık, "168 hak sahibi ile teker teker görüşülerek evler yıkılırken yerine 329 dairelik modern ve sağlıklı binalar yapılıyor. İlk etapta 80 hak sahibine tapularını teslim ettiğimiz 256 Evler bölgesindeki kentsel dönüşüm projemizde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda belediyemizin garantörlüğünde kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Bölgeyi Darıca'ya yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız" dedi.

Toplam 10 blok ve 329 daireden oluşan 256 Evler Kentsel Dönüşüm projesinde 3 adet de dükkan bulunuyor. Sığınak, su deposu, açık teras, çift asansör, açık ve kapalı otopark, yeşil alan ve park ile sosyal donatı alanlarından oluşan proje, bölgede bir ilk olma özelliğini taşıyor. Oldukça titiz ve hızlı bir çalışmanın yürütüldüğü projede çalışmaların en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine tapularının dağıtılacağı ifade edildi.