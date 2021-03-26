26 bin kitaplık bilgi bankası kitap kurtlarını ağırlıyor

Kocaeli'de hibrit kütüphane olarak eylül ayında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde hizmete açılan İzmit Belediyesi Kütüphanesi, 2 bin 289'u basılı, 24 bin 301'i dijital olmak üzere toplam 26 bin 590 kitaplık arşiviyle pandemi sürecinde de hizmet vermeye devam ediyor. Aynı anda 110 okura kapılarını açan İzmit Belediyesi Kütüphanesi, internet erişimine açık 6 adet bilgisayarla da dijital hizmet sunuyor.

Şehir merkezinde bulunan ve 2 kattan oluşan İzmit Belediyesi Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk ve tek akademik ve genel kültür kitaplarını bir arada bulunduran dijital kütüphane olma özelliğini taşıyor. Açıldığı günden bu yana 806 kitapseverin kayıt yaptırarak üye olduğu ve düzenli bir şekilde hizmet aldığı kütüphanede sayı hızla artıyor.

İzmit Belediyesi Kütüphanesi, dil ve edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, hukuk, bilgisayar, çevre, kişisel gelişim, mühendislik, teknoloji, tıp, işletme, ekonomi ve finans gibi 28 ana dalda on binlerce içeriği okuyucuyla buluşturuyor. Dijital kütüphaneye erişmek isteyen vatandaşlar belediyenin internet sitesi üzerinden üyelik işlemleri gerçekleştirerek kitaplara ulaşabilecek.

Öte yandan İzmit Belediyesi Kütüphanesi'nde ayrı bir alanda 300'e yakın çocuk kitabı ve çeşitli eserlere yer veriliyor. Pandemi sürecinde saat 08.30 ile 18.00 arası aynı anda en fazla 60 kişiye hizmet veren İzmit Belediyesi Kütüphanesi'nde her kullanıcıya kendilerini rahat hissetmeleri için sınırsız çay ve kahve hizmeti de sunuluyor.