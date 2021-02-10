26 yaşındaki genç elektrik direğine asılı halde bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 26 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, elektrik direğine asılı halde bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Ahmet Tarı, vatandaşlar tarafından evine 400 metre uzaklıkta elektrik direğine asılı halde bulundu. Tarı'yı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Tarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarı'nın cansız bedeni ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.