İhlas Haber Ajansı

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27 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.L., İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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