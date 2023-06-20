275 milyon TL değerindeki proje trafik akışını yenileyecek

Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 275 milyon TL değerindeki projenin trafik akışını iyileştireceğini ve güvenliği artıracağını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent trafiğini rahatlatmak için yaptığı çalışmalar çerçevesinde, yapımı devam eden Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı, bölgenin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü projeyi yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yatırım bedeli 275 milyon TL olan projenin trafik akışını iyileştireceğini ve güvenliği artıracağını vurguladı.

Proje çerçevesinde 5 yeni köprü yapılacağının altını çizen Başkan Büyükakın, "Aynı zamanda altı kutu menfez, toprakarme duvar, istinat duvarı, betonerme duvar, beş bin metre kazık imalatı, 6,5 kilometre sıcak kaplama yol, drenaj, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapacağız. Ekiplerimiz daha hızlı ve daha verimli bir ulaşım deneyimi için yoğun bir şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.

Sinyalizasyon kaldırılacak

Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak Projesi çerçevesinde D-605 İzmit-Kandıra Karayolu üzerinden geçecek iki köprülü kavşak ile Kandıra yolundaki trafik akışı kesintisiz hale getirilecek. Sinyalize kavşağın kaldırılmasıyla transit geçişin sağlanacağı yeni düzenleme ile trafik ışıklarında beklenmeden transit geçiş yapılabilecek. Kandıra veya İzmit istikametinden gelen araçlar köprülü kavşakları kullanarak Yeşilova ve Solaklar Karadenizliler Mahallelerine kolaylıkla beklemeden geçiş yapabilecek.

Projede Zübeyde Hanım Caddesi uzatılarak alternatif yol haline getiriliyor. Otoban kuzeyine yapılacak yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi, Altıncıoğlu Caddesine bağlanacak. Yapılacak yeni yolda 3 köprü yapılacak. 2 şerit 12 metre genişlikte olacak yeni yol, Yeşilova Mahallesi'ni Karadenizliler Mahallesi'ne bağlayacak. Karadenizliler Mahallesi'ne yapılacak dönel kavşakla da trafiğe düzen getirilmiş olacak.