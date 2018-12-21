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28 Haziran Mahallesine merdiven yapıldı

İzmit Belediyesi’nin mahallelerdeki merdiven çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin mahallelerdeki merdiven çalışmaları devam ediyor.


Şimdiye kadar şehrin dört bir yanında merdiven yapan İzmit Belediyesi 28 Haziran Mahallesi'ne de 130 metre uzunluğunda yeni bir merdiven kazandırıldı. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan merdiven ile Kent Konut 3. Etap ve 5. Etap'ta oturan vatandaşların yaşamları kolaylaştırıldı.


Uzunluğu 130 metre, genişliği de 4 metre olan 298 basamaklı merdivenin yapımında 73 metreküp taş, 250 metre tül demir, 6 tonluk 16 adet aydınlatma direği, bin 560 adet şev taşı kullanıldı. Bölgede büyük bir eksikliği gideren merdiven çevresinde bin metrekarelik peyzaj çalışması da yapan İzmit Belediyesi yetkilileri, zakkum, katır tırnağı, defne, taflan, ateş dikeni, berberis, abelia ve dağ muşmulasından oluşan 7 bin adet bitki dikimi de yapıldı. Aydınlatma sistemiyle de dikkat çeken merdivenler için bölge sakinleri Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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