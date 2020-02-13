28 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs ekiplerinden kaçamadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 28 yıl 1 ay 5 gün hakkında hapis cezası verilen şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 17 yıl hapis cezası ve 5 bin 500 TL para cezası verilen B.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahsın evi tespit edildi. Şahsın evine Çevik Kuvvet ve Özel Harekat personeli destekli operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda B.G. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şahsın adliyede yapılan kontrollerinde şahsın hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan toplam cezasının 28 yıl 1 ay 5 gün olduğu tespit edildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.