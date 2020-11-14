2.Lig: Kocaelispor:0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

0 mağlup ayrıldı.
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Erdem Temel, Muhammet Ali Doğan, Oğuz Akyüz
Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Yiğitali Bayrak, Murat Cem Akpınar (Bahattin Köse dk.76), Mervan Yusuf Yiğit (Cerem Talha Dinçer dk.87 ?), Semih Karadeniz, Gökhan Meral (Erdinç Karakaş dk.46), Numan Çürüksu, Muhammed Gönülaçar, Benhur Keser, Ramazan Çevik (Hakan Demirci dk.65)
Teknik Direktör: Erhan Altın
Sancaktepe Futbol Kulübü: Hüseyin Yılmaz, Mehmet Abdullah Çoban, Erdinç Pekgöz (Muharrem Cinan dk. 46), Melik Derin (Ulaş Şimşek dk. 87 ?), Doğan Ateş, Halil İbrahim Tuna, Mert Örnek, David Deniz Kılınç, Erhan Şentürk (İlker Avşar dk. 87 ?), Yakup Yiğit, Behlül Aydın (Selim Kayacı dk. 72)
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Goller: Erhan Şentürk (dk.40) (Sancaktepe FK)
Sarı Kartlar: Benhur Keser (Kocaelispor), Erhan Şentürk, Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan (Sancaktepe FK)