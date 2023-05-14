3 araç çarpıştı, 3 kişi yola savruldu: İlk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki 3 araç kavşakta kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yola savruldu. 4 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı.

Kaza, Baki Komsuoğlu Bulvarı Sekbanlı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan H.A. yönetimindeki 41 AGS 975 plakalı otomobil, Ö.B.İ. idaresindeki 41 AJF 069 plakalı Tofaş marka hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 AJU 228 plakalı Ford marka otomobil kavşakta kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. O sırada tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki sağlık ekipleri kazayı görünce araçtan inerek, yaralıların yardımına koştu. Olay yerine 4 ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi. Yola savrularak ağır yaralanan 3 kişi ile 41 AGS 975 plakalı otomobilde bulunan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçların kullanılamaz hale geldiği ve hava yastıklarının açıldığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.