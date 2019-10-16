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3 ay önce boşandığı eşini takip edip öldürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 ay önce boşandığı eşi Ayşe Acar’ı (36) takip eden K.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 ay önce boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) takip eden K.T. (44), silahla vurarak öldürdü.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.T. (44), 3 ay önce boşandığı eşini takip etmeye başladı. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine giren kadının arkasından içeri girerek vatandaşların arasında silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını hayata döndüremedi.


Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

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