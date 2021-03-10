3 bin meyve fidanı ilçeyi yeşillendirecek

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesiyle Kullar Tepecik Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine katıldı. Özlü'nün de kendi elleriyle meyve ağacı fidanı diktiği etkinlikte Kullar Tepecik Mahallesi'ndeki 6 dönümlük alana yaklaşık çeşitli türlerde 3 bin meyve ağacı dikildi. Ihlamur, iğde, kara yemiş, ceviz, elma, erik, cennet hurması gibi çeşitli meyvelerden oluşan meyve fidanlarını toprakla buluşturan Özlü, ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz" Hadis-i Şerifi'ni hatırlatan Başkan Özlü, “Çocuklarımızın, hemşehrilerimizin, doğadaki hayvanların ve kuşların istifade edebilmeleri için ilçemizin her bir köşesine meyve ağaçları dikiyoruz. Mavi Yeşil Başiskelemiz'in yeşiline yeşil katmak, doğamızı korumak için hem yeni fidanlar dikiyoruz hem de mevcut ağaçlarımızın periyodik mevsimsel bakımlarını yapıyoruz. Doğal bir millet bahçesi görünümde olan ilçemizdeki diğer mahallelerimizde de fidanlar dikmeye devam edeceğiz. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve ekibine şahsım ve Başiskeleli hemşehrilerim adına çok teşekkür ederim” dedi.