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3 çocuk babası Polis memuru korona virüse yenildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde görev yapan polis memuru, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görev yapan polis memuru, yaklaşık 1 ay önce yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler'de görev yapan Yusuf Acar (44) adlı polis memuru, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Acar'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Durumu kötüleşen Acar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Acar'ın cenazesinin, işlemler sonrasında Çenedağ Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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