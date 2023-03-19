3 efsane golcü yan yana geldi, ortaya bu görüntüler çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasının finaline Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, Hami Mandıralı ve Saffet Sancaklı da katıldı. Bu tarz organizasyonlara geldiklerinde eski günleri hatırladıklarını söyleyen Tanju Çolak, "Üçümüz de golcüyüz. Üçümüzün de attığı muhteşem güzel goller var. Heyecanlandırdığımız, sokağa döktüğümüz maçlar var. Özellikle Monaco maçı benim için çok anlamlıydı. Bunlar çok özel maçlar, atılan goller çok özel. Hala örneği yok diye düşünüyorum" dedi.

Şener GYD ev sahipliğinde Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Kış Sezonu'nun final maçı gerçekleştirildi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tesisi halı sahasında gerçekleştirilen final maçına konuk olarak Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak, Hami Mandıralı ve şu anda MHP Kocaeli Milletvekilliği yapan Saffet Sancaklı, eski Süper Lig hakemi Mutlu Çelik, bunun yanı sıra Kuruluş Osman dizisi oyuncuları, şehit aileleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Kıran kırana geçen final müsabakasının Mutlu Çelik yönetti.

"Ben attım, onlar izledi, şimdi onları konuşuyoruz"

Futbolseverlerin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hami Mandıralı, "18 Mart Çanakkale'nin kurtuluşu vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan anıyorum, yad ediyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, Allah hepsinden razı olsun. Oya hanım ve Şener beye çok teşekkür ediyorum. Böyle geleneksel bir organizasyona imza attılar. Bizi de davet ettiler, geldik. Çok da keyif aldık. İnsanlarla bir aradayız, mutluyuz, fotoğraf çekiliyoruz, sohbet ediyoruz. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle davetlere mümkün olduğunca icabet etmeye çalışıyoruz. Bugün şahane bir ortam vardı. Onun için keyif aldık, teşekkür ediyorum. Emek varsa, vefa varsa, saygı varsa oraya iştirak etmek lazım. Bunları görüyoruz futboldan sonra. İşimize olan sevgilerinden dolayı bize gösterilen bir sevgi, saygı var. Biz de onları zaten sıcak yüreklilikle karşılıyoruz, kucaklıyoruz. Onlarla hasbihal ediyoruz. Güzel oluyor. Yaşanmış şeyler var, onları paylaşmak, burada konuşmak güzel. Ben attım, onlar izledi, şimdi onları konuşuyoruz. ‘Nasıl attın, nasıl vurdun?' gibi soruluyor. Çok çalışarak bunları başardık. Türk futboluna bir imza attık. Vuruşlarımızla, belki adamlığımızla, karakter yapımızla, yetenekler gelip geçicidir ama karakter kalıcıdır. Bu sevgiyi, saygıyı görmek bir insan olarak beni çok mutlu ediyor. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Heyecanlandırdığımız, sokağa döktüğümüz maçlar var"

Bu tarz organizasyonlara geldiklerinde eski günleri hatırladıklarını söyleyen Tanju Çolak ise "Halkın sevgisi muhteşem. Futbola olan sevgisi, ilgisi, alakası, harikulade. Buraya geldiğimiz zaman eski günleri hatırlıyoruz. İyi ki varlar. Onlarla burada olmak, halkın arasında olmak bizleri çok mutlu ediyor. Özellikle beni çok mutlu ediyor. Gelirken biraz daha keyifli olsun diye Hami kardeşimi de getirdim. Bizim halkımızın buna ihtiyacı var, birlik beraberliğe ihtiyacı var. O yüzden Hami'yi de aldık getirdim. Sağ olsun herkes fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Herkes mutlu, herkes keyifli. Herkes evine döndüğü zaman bu mutluluğu, bu bizim sıcaklığımızı arkadaşlarına anlatacaklar. Halkla bütünleşmek benim için çok güzel. İyi ki gelmişim. İyi ki böyle bir turnuvayı yapıyorlar. Bundan sonra Allah izin verirse ben bu turnuvada olmak istiyorum. Saffet'in geleceğinden haberim yoktu. Hami'yi ben getirdim. Rica ettim, sağ olsun kırmadı. Üçümüz de golcüyüz. Üçümüzün de attığı muhteşem güzel goller var. Heyecanlandırdığımız, sokağa döktüğümüz maçlar var. Özellikle Monaco maçı benim için çok anlamlıydı. Bunlar çok özel maçlar, atılan goller çok özel. Hala örneği yok diye düşünüyorum. Sağ olsun Saffet de sessime kulak vermiş, geçen sene gelmediği için ona kızmıştım. İyi ki geldi" diye konuştu.

Turnuva, ödül töreninin ardından sona erdi.