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3 gün önce İstanbul'da kaybolan şahsın cesedi Kocaeli'de bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi sahilinde kıyıya vuran cesedin, 3 gün önce İstanbul’da kaybolan şahsa ait olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi sahilinde kıyıya vuran cesedin, 3 gün önce İstanbul'da kaybolan şahsa ait olduğu belirlendi.


Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar sahil kenarında kıyıya vurmuş bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedi denizden çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili yapılan inceleme de cesedin 62 yaşındaki Rıza Konak isimli vatandaşa ait olduğu ortaya çıktı. Konak'ın İstanbul'un Kartal ilçesinden 3 gün önce kaybolduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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